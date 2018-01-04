المركزي: مصر ستطرح أذون خزانة بقيمة 850 مليون دولار لأجل عام

القاهرة 4 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إن وزارة المالية تخطط لطرح أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 850 مليون دولار على البنوك المحلية والمؤسسات المالية الأجنبية في عطاء في الثامن من يناير كانون الثاني.

وذكر البيان أن آخر موعد لتلقي طلبات الاكتتاب في الإصدار هو الثامن من يناير كانون الثاني على أن تتم التسوية في التاسع من الشهر نفسه.

وسيحل أجل استحقاق الأذون في الثامن من يناير كانون الثاني 2019.

ويزيد الإقبال على شراء أدوات الدين المصرية منذ حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.