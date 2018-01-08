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#EG Debt News
8 كانون الثاني يناير 2018 / 14:03 / بعد يومين

المركزي: مصر تصدر أذون خزانة لأجل عام بقيمة 944.5 مليون دولار

صحفيو رويترز

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القاهرة 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن وزارة المالية باعت أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 944.5 مليون دولار إلى مؤسسات مالية محلية وأجنبية اليوم الاثنين وبمتوسط عائد 3.346 بالمئة.

وانخفض متوسط العائد على الأذون الدولارية مقارنة مع 3.495 بالمئة في العطاء السابق يوم 11 ديسمبر كانون الأول.

وتستحق الأذون في الثامن من يناير كانون الثاني 2019.

يزيد الإقبال على شراء أدوات الدين المصرية منذ حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني 2016 في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي

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