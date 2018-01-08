ارتفاع متوسط العائد على سندات خزانة مصرية لأجل 3 و7 سنوات

القاهرة 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على سندات خزانة أصدرتها مصر لأجل ثلاث وسبع سنوات ارتفع في مزاد اليوم الإثنين.

وبلغ متوسط العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات 15.897 بالمئة، ارتفاعا من 15.542 بالمئة في المزاد السابق في 25 ديسمبر كانون الأول. وزاد متوسط العائد على الأذون لأجل سبع سنوات إلى 15.785 في المئة من 15.554 في المئة.

ورفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية بإجمالي 700 نقطة أساس منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 حينما قامت بتعويم عملتها الجنيه لضمان الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار دولار من صندوق النقد الدولي بهدف إحياء اقتصادها.

وشجعت الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة المستثمرين على شراء أدوات الدين المصرية.