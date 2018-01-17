وزير: مصر تطرح سندات دولية في النصف/1 من فبراير

القاهرة 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم الأربعاء إن بلاده ستطرح سندات دولية في النصف الأول من فبراير شباط.

وكان الجارحي أعلن من قبل أن بلاده تستهدف طرح سندات دولية بنحو أربعة مليارات دولار نهاية يناير كانون الثاني.

ولم يخض الجارحي في مزيد من التفاصيل في كلمته بمؤتمر صحفي بمقر الحكومة اليوم.

كانت مصر باعت في يناير كانون الثاني الماضي سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل نيسان وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية إلى سبعة مليارات دولار، وباعت مصر سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو أيار 2017.

وقفز الدين الخارجي للبلاد 41.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران. (تغطية صحفية مؤمن عبد الخالق - إعداد إيهاب فاروق - تحرير إسلام يحيى - هاتف 0020223948031)