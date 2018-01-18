وزير: مصر تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4-4.5% خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة

القاهرة 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال عمرو الجارحي وزير المالية المصري اليوم الخميس إن بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة إلى ما بين 4-4.5 بالمئة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة.

وكان العجز الكلي الفعلي في السنة المالية 2016-2017 بلغ 10.9بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى نحو تسعة بالمئة في 2017-2018.

وقال الجارحي في كلمة خلال مؤتمر ”حكاية وطن“، الذي يسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلاله لإظهار ما حققه للبلاد في الأربع سنوات الماضية من مشروعات والموقف النقدي والمالي لبلاده، إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 108 بالمئة ومن المستهدف خفضها إلى ما بين 70 و75 بالمئة في عام 2022.

تبذل مصر جهودا حثيثة لإنعاش اقتصادها المنهك منذ انتفاضة 2011 من خلال تحرير سعر الصرف ورفع الدعم تدريجيا عن جميع السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين، مع استثناء الخبز، وإقرار عدد من القوانين التي تهدف لإعادة إجتذاب المستثمرين الأجانب إلى البلاد. (تغطية صحفية إيهاب فاروق وعمر فهمي - تحرير وجدي الالفي- هاتف 0020223948031)