انخفاض متوسط عوائد سندات الخزانة المصرية لأجل 3 و7 سنوات في مزاد

القاهرة 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على سندات خزانة أصدرتها مصر لأجل ثلاث وسبع سنوات انخفض في مزاد اليوم الإثنين.

وبلغ متوسط العائد على السندات لأجل ثلاث سنوات 15.168 بالمئة، انخفاضا من 15.897 بالمئة في المزاد السابق. وهبط متوسط العائد على السندات لأجل سبع سنوات إلى 15.063 بالمئة من 15.785 بالمئة.

ورفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 حينما عومت عملتها الجنيه لضمان الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بهدف إحياء اقتصادها.

وشجعت الارتفاعات الكبيرة في أسعار الفائدة المستثمرين على شراء أدوات الدين المصرية.