المركزي: انخفاض متوسط العائد على أذون خزانة مصرية

القاهرة 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية البالغ أجلها ستة أشهر وسنة انخفض في عطاء اليوم الأربعاء.

وانخفض العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 18.018 بالمئة من 18.415 بالمئة في العطاء السابق، بينما تراجع العائد على الأذون البالغ أجلها 357 يوما إلى 17.113 بالمئة من 17.483 بالمئة.

رفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ أن حررت سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016، وهو ما شجع المستثمرين على شراء أدوات دينها.