مقابلة-الإسلامية لتمويل التجارة تفتح 400 مليون دولار اعتمادات لمصر لشراء منتجات بترولية

من إيهاب فاروق

القاهرة أول فبراير شباط (رويترز) - قال هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إن مؤسسته فتحت هذا الأسبوع اعتمادات بقيمة 400 مليون دولار لمصر لشراء مواد بترولية، وهو ما يمثل الشريحة الأخيرة من اتفاقية تمويل بنحو ثلاثة مليارات دولار جرى توقيعها عام 2015.

وأضاف سنبل في مقابلة مع رويترز في أحد الفنادق المطلة على نهر النيل بالقاهرة ”وقعنا اتفاقية إطارية هذا الأسبوع بقيمة 400 مليون دولار مع مصر لتمويل شراء مواد بترولية. كانت هذه هي الشريحة الأخيرة من اتفاقية تمويل عام 2015 بقيمة ثلاثة مليارات دولار“.

تأتي مقابلة رويترز مع سنبل عقب توقيع المؤسسة اتفاقية جديدة مع مصر يوم الثلاثاء بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات لدعم توفير سلع أساسية.

وتوقع سنبل ”بدء تنفيذ الاتفاقية الجديدة مع مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار ما بين الربع الأول والثاني من هذا العام... سنتيح الاعتمادات المالية الجديدة لمصر وفقا لاحتياجاتها من السلع“.

تأسست المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عام 2008 وهي جزء من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ويبلغ رأس المال المصرح به للمؤسسة ثلاثة مليارات دولار والمدفوع نحو مليار دولار وفقا لسنبل.

وقال سنبل الذي بدأ حياته المهنية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عام 1987 إن مؤسسته قامت بتمويل مصر بنحو 8.5 مليار دولار منذ تأسيسها، على أن يصل إجمالي التمويلات إلى 11.5 مليار دولار بعد توقيع الاتفاقية الجديدة في وقت سابق من هذا الاسبوع.

وتوقع رئيس المؤسسة الإسلامية ارتفاع محفظة المؤسسة لتمويل التجارة إلى ما بين خمسة مليارات و5.5 مليار دولار في 2018 من 4.9 مليار في 2017.

كان تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري الصادر في سبتمبر أيلول الماضي كشف أن الدين الخارجي للبلاد قفز 41.6 بالمئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو حزيران الماضي. (تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير عبد المنعم درار - هاتف 0020223948031)