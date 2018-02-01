المركزي: انخفاض عائد أذون خزانة مصرية لأجل 6 أشهر وسنة

القاهرة أول فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون خزانة أصدرتها مصر لأجل ستة أشهر وسنة تراجع في عطاء اليوم الخميس.

وتراجع العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 17.611 في المئة من 18.018 في المئة في العطاء السابق، كما انخفض العائد على الأذون لأجل 364 يوما إلى 16.679 في المئة من 17.113 في المئة.

رفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس منذ أن حررت سعر صرف العملة في نوفمبر تشرين الثاني 2016، وهو ما شجع المستثمرين على شراء أدوات دينها.