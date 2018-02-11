تراجع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر

القاهرة 11 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط العائد على أذون خزانة مصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر انخفض لأدنى مستوى في عام على الأقل في عطاء اليوم الأحد، في ظل تراجع التضخم وتوقعات بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

ويقول بعض الخبراء الاقتصاديون إنهم يتوقعون أن تخفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، التي من المقرر أن تجتمع يوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض البالغة حاليا 18.75 بالمئة و19.75 بالمئة.

وتراجع العائد على أذون الخزانة البالغ أجلها 91 يوما إلى 17.635 بالمئة اليوم من 17.652 بالمئة في العطاء المماثل السابق وهو أقل مستوى منذ عطاء أجري في 14 فبراير شباط من العام الماضي.

ونزل العائد على الأذون البالغ أجلها 266 يوما إلى 16.639 بالمئة من 16.580 بالمئة وهو الأدنى منذ أكتوبر تشرين الأول 2016، قبل شهر من تحرير البلاد لسعر صرف العملة.

وحررت مصر سعر صرف العملة في 2016 لإبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف إلى تعزيز النمو بعد سنوات من الاضطرابات التي أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب عن البلاد.

وارتفع التضخم بعد تحرير سعر صرف الجنيه ليبلغ مستويات قياسية عند نحو 35 بالمئة في يوليو تموز بعد أن زادت مصر أسعار الطاقة.

ورفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية بواقع 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر الصرف مما شجع المستثمرين على شراء أدوات دينها. وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية 20.2 مليار دولار.

وانخفضت معدلات التضخم في يناير كانون الثاني لأدنى مستوياتها منذ تحرير سعر صرف الجنيه.