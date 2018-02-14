وزير: مصر تجري محادثات مع بنوك أوروبية في فبراير لطرح سندات باليورو

من إيهاب فاروق

القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - قال عمرو الجارحي وزير المالية المصري اليوم الأربعاء إن بلاده ستبدأ في محادثات مع بنوك أوروبية خلال فبراير شباط الجاري لطرح سندات دولية مقومة باليورو.

تأتي تصريحات الجارحي لرويترز بعد ساعات قليلة من بيع مصر لسندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار.

وأضاف وزير المالية “سنبدأ الحديث مع عدد من البنوك الأوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة لطرح سندات باليورو.

”نتوقع أن تكون القيمة ما بين مليار و1.5 مليار يورو خلال أبريل (نيسان) المقبل. نراقب الأسواق حاليا.“

تعكف حكومة مصر على تنفيذ إصلاحات سعيا لإنعاش الاقتصاد، شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة على قانون الإفلاس.