قفزة لمتوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل 10 سنوات

القاهرة 26 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت بيانات من البنك المركزي أن متوسط العائد على سندات الخزانة المصرية لأجل عشر سنوات قفز حوالي واحد بالمئة في مزاد اليوم الاثنين.

وارتفع متوسط العائد إلى 14.800 بالمئة من 13.871 بالمئة في العطاء السابق في 12 فبراير شباط.

وأظهرت بيانات أنه في عطاء منفصل اليوم زاد متوسط العائد على السندات لأجل خمس سنوات إلى 14.911 بالمئة من 14.438 في المئة.

ورفعت مصر أسعار الفائدة الأساسية 700 نقطة أساس بعد أن حررت سعر صرف عملتها في نوفمبر تشرين الثاني 2016، وهو ما شجع المستثمرين على شراء أدوات دينها وجمع أكثر من 20 مليار دولار من مستثمرين أجانب في مشتريات أذون وسندات الخزانة.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في وقت سابق هذا الشهر بعد أن بلغت معدلات التضخم أدنى مستوياتها في أكثر من عام.