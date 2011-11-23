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مصحح-اصدارات أذون الخزانة والسندات المصرية في المزادات القادمة

Wed Nov 23, 2011 8:12am GMT
 
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 (لتصحيح تاريخ مزادين في الجدول)
 القاهرة 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - فيما يلي جدول يوضح 
اصدارات أذون الخزانة والسندات المصرية في المزادات القادمة (بالمليون 
جنيه)..
الاصدار                    تاريخ المزاد   المبلغ    تاريخ الاستحقاق
أذون خزانة لأجل 182 يوما   24-11-2011    2000     29-05-2012
أذون خزانة لأجل 350 يوما   24-11-2011    3500     13-11-2012
أذون خزانة لأجل 91 يوما    28-11-2011    2000     28-02-2012
أذون خزانة لأجل 259 يوما   28-11-2011    3500     14-08-2012
سندات لأجل ثلاث سنوات       28-11-2011    2500     18-10-2014
سندات لأجل خمس سنوات        28-11-2011    2500     25-10-2016
 (الدولار يساوي 5.9921 جنيه مصري)
 
 م ح
 