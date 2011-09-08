مصر تطرح أذون خزانة محلية بملياري دولار

8 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 12 مليار جنيه مصري (2.01 مليار دولار) يومي الخميس والأحد.

وفيما يلي جدول يوضح إصدارات أذون الخزانة في المزادين القادمين (بالمليون جنيه).. الاصدار تاريخ المزاد المبلغ تاريخ الاستحقاق أذون خزانة لأجل 182 يوما 08-09-2011 2500 13-03-2011 أذون خزانة لأجل 364 يوما 08-09-2011 3500 11-09-2012 أذون خزانة لأجل 91 يوما 11-09-2011 2500 13-12-2011 أذون خزانة لأجل 273 يوما 11-09-2011 3500 12-06-2012

(الدولار يساوي 5.9692 جنيه مصري)

س ج