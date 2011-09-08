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مصر تطرح أذون خزانة محلية بملياري دولار

Thu Sep 8, 2011 6:42am GMT
 
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 8 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه 
يعتزم طرح أذون خزانة بقيمة 12 مليار جنيه مصري (2.01 مليار 
دولار) يومي الخميس والأحد.
 وفيما يلي جدول يوضح إصدارات أذون الخزانة في المزادين القادمين 
(بالمليون جنيه)..
 
الاصدار                    تاريخ المزاد   المبلغ     تاريخ 
الاستحقاق
أذون خزانة لأجل 182 يوما   08-09-2011    2500      13-03-2011
أذون خزانة لأجل 364 يوما   08-09-2011    3500      11-09-2012
أذون خزانة لأجل 91 يوما    11-09-2011    2500      13-12-2011
أذون خزانة لأجل 273 يوما   11-09-2011    3500      12-06-2012
 (الدولار يساوي 5.9692 جنيه مصري)
 
 س ج
 