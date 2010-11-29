محللون يتوقعون تداول أسهم عامر جروب بين 3 و3.25 جنيه بالبورصة المصرية

من إيهاب فاروق

القاهرة 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - توقع محللون ماليون بمصر أن يتراوح سعر سهم مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) في أولى ايام تداولاته الثلاثاء بالبورصة المصرية بين ثلاثة جنيهات (0.5 دولار) و3.25 جنيه.

وقال حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية "لا أتوقع ارتفاعات كبيرة للسهم في بداية تعاملاته بالبورصة كما يشيع البعض بالسوق انه سيرتفع 50 في المئة. أعتقد ان أقصى نسبة ارتفاع من الممكن ان تصل إلى 20 في المئة وان يتداول بين ثلاثة جنيهات و3.25 جنيه."

وأرجع توقعاته للحالة النفسية الايجابية للمتعاملين الافراد بالبورصة بالاضافة إلى انتظار جزء منهم شراء السهم من شاشات البورصة.

ويحل عامر جروب كثاني ضيوف الطروحات العامة بالبورصة المصرية في 2010 بعد الطرح العام لأسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية في يونيو حزيران الماضي.

وأطلقت مجموعة عامر جروب في وقت سابق من الشهر الجاري طرحا أوليا لجمع 1.15 مليار جنيه مصري (199.3 مليون دولار) لعدد 410.7 مليون سهم بسعر 2.80 جنيه للسهم عبر طرح عام وخاص.

وجاء طرح المجموعة وسط تخوف محللون ماليون وخبراء من توقيت الطرح وقيمته بسبب نقص السيولة وتعلق أذهان المستثمرين بالهبوط الحاد لسهم شركة جهينة للصناعات الغذائية في أول أيام تداوله بالبورصةوالتي وصلت إلى 11 في المئة بعد معارضة كثير من الخبراء أيضا لتوقيت طرحه.

من جانبه قال محمود إبراهيم المحلل المالي بشركة وثيقة لتداول الاوراق المالية "ظروف السوق الآن أفضل من توقيت جهينة بكثير. لاأتوقع الهبوط مثلما حدث مع جهينة. سيرتفع السهم ولكن ليس بالشكل الكبير. أتوقع أن يجري تداوله بين ثلاثة جنيهات و3.25 جنيه."