حقائق-قناة السويس المصرية

(لتصحيح اليوم في الفقرة الأولى)

10 يوليو تموز (رويترز) - تجري حركة الملاحة في قناة السويس بشكل طبيعي اليوم الأحد رغم الاحتجاجات في السويس عند المدخل الجنوبي للقناة.

وفيما يلي بعض الحقائق عن قناة السويس وهي من أكثر الممرات المائية ازدحاما في العام ومصدر حيوي للعملة الصعبة لمصر..

التاريخ:

- حفرت أول قناة ابان حكم الفرعون المصري سونسرت الثالث (1887- 1849 قبل الميلاد) لتربط بين البحر المتوسط في الشمال والبحر الاحمر في الجنوب عير نهر النيل وفروعه.

- خطط المهندس الفرنسي فرديناند ديليسبس للربط بين البحر المتوسط وخليج السويس والبحر الاحمر عبر ممر مائي اصطناعي. استغرق الانتهاء من حفر القناة عشرة اعوام وافتتحت في نوفمبر تشرين الثاني 1869.

- تفصل القناة بين القارتين افريقيا واسيا وهي اقصر ممر مائي بين اوروبا والمناطق المطلة على المحيطين الهندي والهادي. وتعد من اكثر طرق الملاحة استخداما في العالم.

- أممت مصر القناة في عام 1956 مما دفع بريطانيا وفرنسا أكبر دولتين مساهمتين في القناة إلى جانب إسرائيل لغزوها. ولم تنته ازمة القناة الا بعد أن اغرقت مصر 40 سفينة في القناة وتدخل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والامم المتحدة لارغام الدول الثلاث على الانسحاب .