وزير المالية المصري: السياحة تنتعش والاحتياطيات الأجنبية كافية

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من ادموند بلير وباترك ور

القاهرة 2 أغسطس اب (رويترز) - قال وزير المالية المصري حازم الببلاوي اليوم الثلاثاء إن السياحة تظهر بوادر تعاف وإن الاحتياطيات الأجنبية التي تبلغ نحو 26 مليار دولار كافية مضيفا أن مصر تستطيع تحمل مستويات أقل إذا اقتضت الضرورة.

وأبلغ الببلاوي رويترز أن الحكومة تتوقع أن تبلغ إيرادات السياحة عشرة مليارات دولار في السنة المالية التي بدأت أول يوليو تموز مقارنة مع 11.6 مليار دولار في 2009-2010.

وبلغت الاحتياطيات 26.57 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران بانخفاض قدره 659 مليون دولار عن مستواها في الشهر السابق لكن الانخفاض تباطأ عن معدلاته في وقت سابق من العام الجاري بعدما أدت انتفاضة شعبية إلى عزوف السائحين والمستثمرين.

وكانت الاحتياطيات 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.

وأكد الببلاوي أن مستوى الاحتياطيات "جيد إلى حد معقول" ويغطي واردات نحو ستة اشهر.

وقال "أعتقد أن المستوى الفعلي للاحتياطيات مناسب ونأمل في الحفاظ على هذا المستوى ولكن أعتقد أن الاقتصاد يمكنه تحمل حتى مزيدا من الانخفاض إذا اقتضت الضرورة."