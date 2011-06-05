مقابلة-وزير: مصر بصدد ابرام قرض بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد

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من باترك ور

القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - قال وزير المالية المصري سمير رضوان اليوم الأحد إن مصر بصدد ابرام اتفاق تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي ولكنها مازالت تناقش بعض الشروط.

ومن المقرر أن تعقد وزارة المالية وصندوق النقد الدولي مؤتمرا صحفيا في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (1230 بتوقيت جرينتش).

وتسعى مصر للحصول علي تمويل لسد عجز في ميزان المدفوعات يقدر بما بين عشرة مليارات و12 مليار دولار في أعقاب الثورة التي اطاحت بالحكومة في فبراير شباط.

وقال رضوان إن اموال صندوق النقد ستصرف كل ثلاثة أشهر بموجب اتفاق يستمر 12 شهرا ولكن مصر تطلب الحصول على جزء كبير من التمويل في وقت مبكر.

وقال رضوان لرويترز في اتصال هاتفي "نطلب الحصول على جزء مهم من القرض بشكل سريع."

وأوضح أن مصر تناقش أيضا أسعار الفائدة ومدة سداد القرض.