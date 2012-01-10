مصدر: وفد من صندوق النقد يزور مصر هذا الأسبوع لمحادثات قرض

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واشنطن 10 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مصدر بصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن مصر والصندوق سيبدآن محادثات في القاهرة هذا الأسبوع بشأن برنامج قرض محتمل بنحو ثلاثة مليارات دولار مدته 18 شهرا.

كان الصندوق قال في الثالث من يناير كانون الثاني إنه يعتزم إجراء محادثات مع مصر خلال الشهر لكنه مازال يناقش توقيت ارسال بعثة.

وقال المصدر إن الزيارة ستكون بناء على طلب رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري مضيفا أن مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيقود المحادثات المبدئية هذا الأسبوع.

ويحذر اقتصاديون من أن مصر تتجه صوب أزمة عملة مالم تحقق الاستقرار سريعا في اقتصادها الذي تضرر بشدة بسبب الاحتجاجات السياسية التي أدت لنزوح المستثمرين والسياح عن البلاد واتساع عجز الموازنة.

كانت مصر رفضت في يونيو حزيران من العام الماضي اتفاق قرض بثلاثة مليارات دولار من الصندوق قائلة إنها لا تحتاج للتمويل. ويحجم المجلس العسكري الحاكم للبلاد عن الاستدانة دون تفويض شعبي.

وقد يتاح القرض الجديد بموجب أداة التمويل السريع التي أطلقها الصندوق في الآونة الأخيرة والتي تهدف لتمويل البلاد ذات الاحتياجات العاجلة.

وقالت كريستين لاجارد مديرة الصندوق في ديسمبر كانون الأول إن الصندوق لديه 35 مليار دولار متاحة لاقراض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تطلب التمويل.