وزارة: عجز الموازنة المصرية 4.99 مليار دولار في ابريل-يونيو

القاهرة 8 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت وزارة التخطيط اليوم الخميس إن عجز الموازنة المصرية انخفض إلى 29.8 مليار جنيه (4.99 مليار دولار) بين ابريل نيسان ويونيو حزيران مقارنة مع 31.6 مليار جنيه في الربع السابق.

وذكرت الوزارة في بيان إن ايرادات البلاد من السياحة بلغت 10.6 مليار جنيه في عام حتى 30 يونيو حزيران.

وكان الاقتصاد المصري يحقق نموا قويا قبل اندلاع انتفاضة شعبية في يناير اسفرت عن الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير شباط وهو ما أدى لابتعاد المستثمرين والسياح عن البلاد. لكن اقتصاديين يقولون إن النشاط الاقتصادي يتحسن منذ ذلك الحين.