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مصر تقول اتفقت مبدئيا مع صندوق النقد على قرض بثلاثة مليارات دولار

Mon May 30, 2011 9:41am GMT
 
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القاهرة 30 مايو ايار (رويترز) - قال وزير المالية المصري سمير رضوان إن مصر توصلت من حيث المبدأ لاتفاق قرض لمدة 12 شهرا بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وإنه يأمل في توقيع الاتفاق بحلول الأحد.

وقال لرويترز بالهاتف "قد يتم التوقيع في أي وقت بين الآن والأحد."

وأضاف أن القرض سيساعد مصر على سد عجز الميزانية للسنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012 والذي قدره عند 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

م ح - ن ج (قتص)
 