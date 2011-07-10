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ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 445.2 مليون دولار في يونيو

Sun Jul 10, 2011 12:09pm GMT
 
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القاهرة 10 يوليو تموز (رويترز) - أظهر موقع انترنت حكومي اليوم الأحد ارتفاع إيرادات مصر من قناة السويس 16 بالمئة على أساس سنوي إلى 445.2 مليون دولار في يونيو حزيران وذلك بزيادة نسبتها اثنان بالمئة عن الشهر السابق.

كانت الإيرادات 383.7 مليون دولار في يونيو 2010. وبلغت الإيرادات 436.6 مليون دولار في مايو أيار 2011.

والقناة مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

أ أ - ن ج (قتص)
 