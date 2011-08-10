تباطؤ التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 8.71% في يوليو

القاهرة 10 أغسطس اب (رويترز) - أعلن البنك المركزي المصري على موقعه على الإنترنت اليوم الأربعاء أن التضخم الأساسي السنوي تباطأ إلى 8.71 بالمئة في عام حتى يوليو تموز من 8.94 بالمئة في يونيو حزيران.