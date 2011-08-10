تباطؤ التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 8.71% في يوليو
القاهرة 10 أغسطس اب (رويترز) - أعلن البنك المركزي المصري على موقعه على الإنترنت اليوم الأربعاء أن التضخم الأساسي السنوي تباطأ إلى 8.71 بالمئة في عام حتى يوليو تموز من 8.94 بالمئة في يونيو حزيران.
ويستبعد التضخم الأساسي أسعار السلع المدعمة والبنود المتذبذبة مثل الفواكه والخضراوات.
وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين في الحضر وهو مؤشر الأسعار الأكثر متابعة إلى 10.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 11.8 بالمئة في يونيو.
ع ه - ن ج
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