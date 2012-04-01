ارتفاع أسعار المنتجين المصريين 8.78% في عام حتى فبراير

القاهرة أول ابريل نيسان (رويترز) - أفاد الموقع الالكتروني لوزارة التخطيط المصرية اليوم الأحد أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 8.78 بالمئة في اثني عشر شهرا حتى فبراير شباط مقارنة مع 7.44 بالمئة في عام حتى يناير كانون الثاني.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء القيم التالية للمؤشر: فبراير 2012 179 يناير 2012 192 فبراير 2011 181.1

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