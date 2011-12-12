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إيرادات قناة السويس 435.5 مليون دولار في نوفمبر

Mon Dec 12, 2011 9:05am GMT
 
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القاهرة 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أفاد موقع هيئة قناة السويس أن إيرادات مصر من القناة ارتفعت 5.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 435.5 مليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني لكنها انخفضت 2.8 بالمئة عن الشهر السابق.

كانت إيرادات القناة 412.8 مليون دولار في نوفمبر 2010. وسجلت الإيرادات 447.9 مليون دولار في أكتوبر تشرين الأول 2011.

والقناة مصدر مهم للعملة الصعبة بالنسبة لمصر إلى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين في الخارج.

أ أ - ن ج (قتص)
 