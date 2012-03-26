بيانات: اقتصاد منطقة اليورو يشهد تدهورا مفاجئا في مارس

لندن 22 مارس اذار (رويترز) - أظهرت بيانات اليوم الخميس أن اقتصاد منطقة اليورو تدهور بشكل مفاجئ في مارس اذار بسبب انخفاض حاد في نشاط المصانع في ألمانيا وفرنسا لم يكن يتوقعه أشد المحللين تشاؤما.

وقضت مؤشرات مديري المشتريات -التي تقيس أداء آلاف الشركات على مدى الشهر- على الآمال الباقية في تفادي منطقة اليورو ركودا اقتصاديا جديدا.

وأشارت البيانات إلى أن نشاط الأعمال في فرنسا وألمانيا الاقتصادين الكبيرين بدأ يضعف مع ارتفاع معدل فقد الوظائف في أنحاء منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ مارس اذار 2010.

وتراجع مؤشر ماركت المجمع لمنطقة اليورو إلى 48.7 في مارس اذار من 49.3 في فبراير شباط مواصلا نزوله تحت حاجز 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدى مؤسسة ماركت "انكمش اقتصاد منطقة اليورو بوتيرة أسرع في مارس مما يشير إلى أن المنطقة انزلقت إلى الركود .. إذ أن الإنتاج تراجع في الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من 2012.

"يبدو أنه سيكون عاما قاتما بهذه الوتيرة."

وأضاف "رأينا دفعة في بداية العام وكنا نأمل أن تعيد القوة الدافعة للاقتصاد لكن يبدو أنها تتبدد."

وذكر وليامسون أن البيانات تشير إلى انكماش بنسبة 0.1 بالمئة تقريبا في الناتج المحلي الإجمالي على مدى الربع الأول. ونظرا لأن هذا يأتي بعد انكماش بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي فإن هذا يعني أن منطقة اليورو تشهد ركودا في الوقت الراهن.