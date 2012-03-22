محللون يتوقعون اتجاها عرضيا للسوق المصري خلال الاسبوع المقبل

من إيهاب فاروق

القاهرة 22 مارس اذار (رويترز) - دعمت قيم التداولات الضعيفة بالبورصة المصرية خلال الاسبوع الجاري توقعات أغلب المحللين باتجاه السوق عرضيا خلال معاملات الاسبوع المقبل وسط غياب الأنباء الايجابية عن الشركات المقيدة بالسوق.

وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "السوق يفتقد للسيولة والأخبار الايجابية ولذا سيفتقد القوة الدافعة خلال معاملات الاسبوع المقبل. اتوقع ان يكون الاتجاه العرضي هو الغالب على الأداء."

وشهدت البورصة المصرية تداولات متذبذبة خلال معاملات الاسبوع الجاري بين الارتفاع والهبوط وسط قيم وأحجام معاملات ضعيفة وسط غياب أي محفزات بالسوق.

وهبط المؤشر الرئيسي ‭.EGX30‬‏ نحو 0.47 بالمئة خلال تعاملات الاسبوع الجاري وانخفضت القيمة السوقية للاسهم المصرية حوالي 2.73 مليار جنيه (453 مليون دولار) خلال الاسبوع لتقلص المكاسب الرأسمالية منذ بداية العام إلى نحو 78.50 مليار جنيه.

وقال مصطفى عادل الرئيس التنفيذي لشركة تايكون لإدارة الاستثمارات المالية "الارتفاع كان حادا في بداية العام وكذلك الانخفاض خلال بعض الجلسات بالاسبوع المنصرم. لا اتوقع أي هبوط حاد للسوق مرة اخرى خلال الفترة القليلة المقبلة. سنتحرك عرضيا بين 4900-5200 نقطة."

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية نحو 50 بالمئة خلال عام 2011 وخسرت أسهمه حوالي 194 مليار جنيه من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي صاحبت الثورة. لكن البورصة نجحت في تعويض كل خسائرها خلال أول شهرين من 2012.

وتكهن إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للوساطة في الاوراق المالية بأن السوق سيتجه عرضيا خلال معاملات الاسبوع المقبل.