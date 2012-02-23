توقعات بمواصلة بورصة مصر الصعود خلال معاملات الاسبوع المقبل

من إيهاب فاروق

القاهرة 23 فبراير شباط (رويترز) - توقع محللون استمرار صعود بورصة الأسهم في مصر خلال معاملات الاسبوع المقبل لتعزز مكاسبها القوية منذ بداية العام وسط استقرار الاوضاع السياسية وقرب فتح باب الترشح لإنتخابات الرئاسة.

وتشهد البورصة موجة ارتفاع منذ بداية عام 2012 حيث صعدت أكثر من 40 بالمئة لتسترد الجانب الأكبر من خسائر العام الماضي وتحقق أداء متألقا بين البورصات العربية.

وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "السوق سيواصل الارتفاع ولكن بوتيرة أقل. هناك عدد من الأخبار الايجابية الداعمة للسوق مثل قرب الغاء الاجراءات الاستثنائية بالسوق. وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية"

وقال مسؤول في اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر لرويترز الأحد الماضي إن أول انتخابات رئاسة منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي ستجري خلال الأسبوع الأول من يونيو حزيران وسيتم فتح باب الترشح في العاشر من مارس اذار.

وقال رئيس البورصة المصرية لرويترز اليوم الخميس ان هناك توجها لإلغاء الاجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا قبل 23 مارس المقبل.

وأضاف محمد عمران رئيس البورصة "على الأقل سيتم عودة نظام (t+0)-آلية الشراء والبيع في ذات الجلسة- بشكل شبه مؤكد وقد نكون جاهزين لعودة الجلسة الاستكشافية أيضا."

وكانت هيئة الرقابة المالية بمصر قررت في 8 فبراير شباط 2011 تعليق العمل بنظام (T+0) لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الاقصى للنزول أو الارتفاع عشرة بالمئة.