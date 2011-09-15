البنوك المركزية العربية تدعو لتوفير مزيد من المساعدة لدول متضررة

الدوحة 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال محافظو البنوك المركزية العربية في بيان اليوم الخميس إنهم يعتزمون إبلاغ الاجتماعات القادمة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن من المهم الحصول على مزيد من الدعم المالي الدولي للبلدان المتضررة من اضطرابات في الأجل القصير.

وقال المحافظون في بيان بعد اجتماعهم في العاصمة القطرية الدوحة إنهم يؤكدون ما ناقشته مسودة خطاب عربي مشترك لا سيما الجزء المتعلق بأهمية الحصول على مزيد من الدعم المالي من المؤسسات الدولية في الأجل القصير للمساهمة في بلوغ الاستقرار المالي الكامل في البلدان العربية المتضررة من الأحداث الأخيرة.