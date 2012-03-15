محللون يعلقون صعود بورصة مصر الأسبوع المقبل بظهور أخبار إيجابية

من إيهاب فاروق

القاهرة 15 مارس اذار (رويترز) - رهن محللون ماليون بارزون صعود سوق الأسهم في مصر خلال معاملات السبوع المقبل بظهور اخبار إيجابية في السوق بينما ذهبت توقعات المحللين الفنيين إلى تحرك السوق في اتجاه عرضي مائل للتراجع.

وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "أداء السوق الاسبوع المقبل سيتوقف على الإعلان عن أخبار إيجابية جديدة في صفقة موبينيل."

ووافق مساهمو أوراسكوم للاتصالات الخميس الماضي على بيع 29 بالمئة من أسهم موبينيل إلى فرانس تليكوم. ومن المفترض أن تقوم فرانس تليكوم بالتقدم إلى هيئة الرقابة المالية في مصر بعرض شراء إجباري لجميع أسهم موبينيل بسعر 202.5 جنيه للسهم.

وقال وائل عنبة العضو المنتدب لشركة الاوائل لإدارة المحافظ المالية "لو تم تقديم عرض شراء موبينيل خلال الاسبوع المقبل سيرتفع السوق بشدة."

لكن أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية قال لرويترز خلال اتصال هاتفي اليوم "ليس هناك أي عرض شراء مقدم للهيئة بخصوص موبينيل. إذا جرى تقديم أي عرض شراء سنقوم بالفور بالاعلان رسميا من خلال شاشة البورصة لجميع المتعاملين قبل أن نتخذ أي قرار سواء بالموافقة أو الرفض وفقا للقانون."

وهبط المؤشر الرئيسي ‭.EGX30‬‏ بنحو 4.2 بالمئة خلال تعاملات الاسبوع الجاري ليقلص مكاسبه منذ بداية العام إلى 42.7 بالمئة. وانخفضت القيمة السوقية للاسهم المصرية بنحو 13.322 مليار جنيه (2.209 مليار دولار) خلال الاسبوع لتقلص المكاسب الرأسمالية منذ بداية العام إلى نحو 81.233 مليار جنيه.

ويتوقع إيهاب سعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للوساطة في الاوراق المالية اتجاها عرضيا مائلا للتراجع خلال معاملات الاسبوع المقبل.