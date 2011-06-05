مصر تبرم اتفاقا بثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد

(لإضافة تأكيد الاتفاق وخلفية)

من باترك ور

القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - اتفق صندوق النقد الدولي اليوم الأحد على تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمصر وأشاد بسياسات الحكومة المؤقتة التي تكافح لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد انتفاضة شعبية.

وتسعى مصر لتدبير التمويل لسد فجوة في ميزان المدفوعات تقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار في أعقاب اضطرابات أطاحت بالحكومة السابقة في فبراير شباط.

وساهمت حالة الاستياء من اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء في البلد الذي يقطنه 80 مليون نسمة في ايقاد شرارة احتجاجات واسعة النطاق أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير.

وفي الأسبوع الماضي وافقت الحكومة على ميزانية السنة المالية 2011- 2012 والتي تضمنت زيادة الإنفاق بمقدار الربع لأهداف من بينها مساعدة الفقراء.

وقال صندوق النقد في بيان "البرنامج الاقتصادي للسلطات خطوة أولى نحو إرساء نمو اقتصادي يعتمد بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص."

واتفق الصندوق مع الحكومة على صعوبة اجراء اصلاحات فورية نظرا للحاجة إلى إقامة شبكة أمان فعالة لحماية محدودي الدخل.