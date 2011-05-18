رئيس الوزراء المصري يعين مستشارة اقتصادية

القاهرة 18 مايو ايار (رويترز) - ذكرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على موقع فيسبوك اليوم الاربعاء أن رئيس الوزراء المصري عصام شرف قرر تعيين مستشارة اقتصاديه له وذلك في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد البلاد من تراجع في اعقاب الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

وقالت الصفحة "أصدر د. عصام شرف قرارا بتعيين الدكتورة نجلاء الإهوانى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية (بجامعة القاهرة) في منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء."

وشغلت الإهواني منصب المدير التنفيذي وكبير الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية ومنصب مدير مركز الدراسات الأوروبية بكلية الاقتصاد.

كما عملت مستشارة اقتصادية لغرفة التجارة الأمريكية في مصر ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا).

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط هذا الاسبوع عن المجلس العسكري الحاكم في مصر قوله إن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على مصر قد "وصل إلى صفر" في الآونة الأخيرة.

كما خفضت الحكومة المصرية توقعاتها للنمو الاقتصادي في السنة المالية 2010- 2011 وتسعى للحصول على مساعدة مانحين دوليين لتمويل تعافيها.

وقال صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي إن مصر طلبت مساعدته في سد فجوة في الميزانية ستبلغ بين عشرة مليارات و12 مليار دولار حتى منتصف 2012.