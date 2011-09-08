وزارة: نمو الاقتصاد المصري 1.8% في 2010-2011

القاهرة 8 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت وزارة التخطيط اليوم الخميس إن الاقتصاد المصري نما 1.8 بالمئة في عام حتى يونيو حزيران 2011 و0.4 بالمئة بين ابريل نيسان ويونيو في حين انكمش 4.2 بالمئة بين يناير كانون الثاني ومارس اذار.

وكان الاقتصاد المصري يحقق نموا قويا قبل اندلاع انتفاضة شعبية في يناير اسفرت عن الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في 11 فبراير شباط وهو ما أدى لابتعاد المستثمرين والسياح عن البلاد. لكن اقتصاديين يقولون إن النشاط الاقتصادي يتحسن منذ ذلك الحين.