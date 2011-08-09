آراء محللين- نصائح بعدم بيع الأسهم المصرية وتكوين مراكز مالية جديدة

من إيهاب فاروق

القاهرة 9 أغسطس اب (رويترز) - تكبدت البورصة المصرية خسائر حادة مع تهاوي الأسهم أمام موجة عاتية من التدافع على البيع اليوم الثلاثاء.

وخسرت الأسهم أكثر من 17 مليار جنيه من قيمتها السوقية وسط دوامة الهبوط التي تجتاح الأسواق الاقليمية والعالمية منذ خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.

وفيما يلي آراء محللين في اتجاهات السوق وتأثره بالأحداث:

- نادر إبراهيم العضو المنتدب لشركة مشرق كابيتال لإدارة المحافظ المالية:

"أمريكا هي المحرك الأساسي للاقتصاد العالمي. وستخرج مستفيدة من هذه الأزمة ومن خفض قيمة الدولار أمام باقي العملات. أتوقع انها ستكون قادرة على منافسة السلع الاوروبية والصينية عقب خفض عملتها. ستتمكن من زيادة صادراتها."

"ولكن ما يحدث لدينا في البورصة المصرية هو نوع من المشاركة الوجدانية مع الذعر الذي يجتاح الأسواق العالمية. التأثير مبالغ فيه للغاية بمصر.

"لا أنصح بالبيع أو الشراء الآن. لابد ان يتوخى الجميع الحذر. الاحتفاظ بالسيولة في هذا الوقت أفضل قرار."