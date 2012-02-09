أسهم الاتصالات تتألق في بورصة مصر وتوقعات بالاتجاه لجني الأرباح

من إيهاب فاروق

القاهرة 9 فبراير شباط (رويترز) - بعد موجة عاتية من الشراء والصعود في أسهم الاتصالات بالسوق المصرية من قبل المتعاملين الأفراد المصريين مقابل بيع كثيف من المؤسسات الأجنبية يتوقع العديد من المحللين الاتجاه لجني الأرباح في البورصة خلال الأسبوع المقبل وسط دعوات لعصيان مدني من قبل نشطاء.

وارتفعت أسهم موبينيل واوراسكوم للاتصالات والإعلام بنسب 24.3 بالمئة و 19.7 بالمئة على التوالي خلال أربع جلسات فقط.

وقال كريم عبد العزيز الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار "لابد من حدوث عمليات جني أرباح في السوق بعد الارتفاعات الكبيرة للمؤشر الرئيسي وبعض أسهم الاتصالات."

وصعد المؤشر الرئيسي ‭.EGX30‬‏ بنسبة 3.7 بالمئة خلال تعاملات الاسبوع الجاري ليزيد مكاسبه منذ بداية العام إلى 31.2 بالمئة. وزادت الأسهم 9.5 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) لقيمتها السوقية خلال الاسبوع لتصل المكاسب الرأسمالية منذ بداية العام إلى 55.5 مليار جنيه.

وقال هاني حلمي رئيس مجلس إدارة الشروق للوساطة في الاوراق المالية "الصعود الحالي بالسوق وهمي وليس حقيقي. الصعود يتم على أسهم منتقاة بالمؤشر الرئيسي وليس على جميع أسهم السوق."

ويرى عبد العزيز أنه بالرغم من صعود المؤشر الرئيسي للسوق بأكثر من 30 بالمئة وتحقيق بعض الأسهم لارتفاعات تفوق 50 بالمئة منذ بداية العام أن "السوق تحت قيمته العادلة والاسهم مازالت جاذبة للشراء. ولكن لا يمكننا الصعود باستمرار دون حدوث عمليات جني أرباح."

وارتفع سهم موبينيل ‭EMOB.CA‬‏ بنسبة 76.3 بالمئة منذ بداية العام وسهم أوراسكوم تليكوم ‭ORTE.CA‬‏ بنسبة 53.4 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات بنسبة 55.5 بالمئة.