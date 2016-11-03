ساويرس: تحرير سعر الجنيه خطوة متأخرة لكن ستحقق الاستقرار للاستثمار في مصر

الكويت 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال الملياردير المصري نجيب ساويرس اليوم الخميس في تصريح تلفزيوني إن تحرير سعر الجنيه المصري "خطوة متأخرة" لكنه توقع أن يحقق "الاستقرار" لسوق الاستثمار في مصر.

وقال ساويرس في تصريح لقناة سي.إن.بي.سي عربية إن المستثمرين أحجموا عن الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية بسبب شح الدولار ووجود سوق سوداء له.

وحرر البنك المركزي سعر صرف العملة المحلية في وقت سابق اليوم وحدد مستوى استرشاديا عند 13 جنيها للدولار مقارنة مع السعر المعروض للعملة الأمريكية منذ مارس آذار وهو 8.88 جنيه .