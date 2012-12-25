مقدمة 1-مصر تقيد المبالغ التي يحملها المسافرون بعشرة آلاف دولار

(لإضافة خلفية وتعليقات مصرفيين ومواطنين)

من باترك ور

القاهرة 25 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - حظرت مصر على المسافرين من وإلى البلاد حمل مبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار إذ يخشى المسؤولون تزايد الضغوط على العملة المحلية وإقبال المصريين على سحب مدخراتهم من البنوك.

وأثارت الاضطرابات السياسية خلال الشهر الماضي مخاوف مواطنين عاديين من أن تعجز الحكومة عن السيطرة على الأوضاع المالية الهشة.

وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الاجنبي لدعم الجنيه منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في اوائل عام 2011. وانخفض الاحتياطي إلى 15 مليار دولار أي ما يغطي واردات ثلاثة اشهر فقط.

وأدت الانتفاضة إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وتجميد النمو مما دفع عجز الميزانية للارتفاع إلى خانة العشرات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وأدى لتدهور ميزان المدفوعات.

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أمس الإثنين تصنيف مصر طويل الأجل وقالت إنها قد تخفضه مجددا إذا قوضت الاضطرابات السياسية الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والمالية العامة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي اليوم الثلاثاء صدور القرار الذي يسري على الدولار الامريكي او ما يعادله بعملات أجنبية اخرى. كما يحظر القرار ارسال النقد الأجنبي عن طريق البريد.