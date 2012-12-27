مطار القاهرة يبدأ تنفيذ قرار تحديد النقد الأجنبي مع المسافرين

القاهرة 27 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر في مطار القاهرة إن سلطات المطار بدأت صباح اليوم الخميس تنفيذ قرار تحديد النقد الأجنبي مع المسافرين بعشرة آلاف دولار أو ما يعادلها.

ويأتي بدء تنفيذ القرار بعد خمسة أيام من صدور القرار الذي يحظر على المسافرين من وإلى مصر حمل مبلغ يزيد عن عشرة آلاف دولار مع تخوف المسؤولين من تزايد الضغوط على العملة المحلية وإقبال المصريين على سحب مدخراتهم من البنوك.

وقالت مصادر المطار إنها تلقت تعليمات بالبدء فورا في تنفيذ القرار على جميع المسافرين والقادمين من الخارج مع تحرير محضر لأي راكب يخالف القرار بحمل أكثر من عشرة آلاف دولار ومصادرة الأموال الزائدة.