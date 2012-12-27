مقدمة 1- مصر تبدأ تطبيق قرار تحديد النقد الأجنبي مع المسافرين

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القاهرة 27 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر في مطار القاهرة إن سلطات المطار بدأت صباح اليوم الخميس تنفيذ قرار تحديد حجم النقد الأجنبي مع المسافرين بعشرة آلاف دولار وسط قلق المسؤولين من تزايد الضغوط على العملة المحلية وإقبال المصريين على سحب مدخراتهم من البنوك.

وقالت المصادر إنها تلقت تعليمات بالبدء فورا في تنفيذ القرار الذي يحظر على المسافرين حمل أكثر من عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بعملات أجنبية اخرى. كما يحظر القرار ارسال النقد الأجنبي عن طريق البريد.

واضافت المصادر أن القرار سيطبق على جميع المسافرين والقادمين من الخارج مع تحرير محضر لأي راكب يخالف القرار بحمل أكثر من عشرة آلاف دولار ومصادرة الأموال الزائدة.

وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الاجنبي لدعم الجنيه منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في اوائل عام 2011. وانخفض الاحتياطي إلى 15 مليار دولار أي ما يغطي واردات ثلاثة اشهر فقط.

وأثارت الاضطرابات السياسية خلال الشهر الماضي مخاوف مواطنين عاديين من أن تعجز الحكومة عن السيطرة على الأوضاع المالية الهشة.

وأدت الانتفاضة إلى نزوح السياح والمستثمرين الأجانب وتجميد النمو مما دفع عجز الميزانية للارتفاع إلى خانة العشرات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وأدى لتدهور ميزان المدفوعات.

وتجددت الاضطرابات السياسية خلال الشهر المنصرم مما أثار شكوكا في قدرة الحكومة على السير قدما في برنامج لتخفيض الإنفاق وزيادة الضرائب.