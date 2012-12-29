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المركزي المصري يبدأ طرح عطاءات لشراء أو بيع الدولار

Sat Dec 29, 2012 2:15pm GMT
 
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القاهرة 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيبدأ طرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكي مضيفا أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بلغت "الحد الأدنى والحرج".

ويبدأ العمل بالنظام الجديد غدا الأحد 30 ديسمبر كانون الأول وقال البنك المركزي في موقعه على الانترنت اليوم السبت إن الآلية الجديدة لن "تؤثر على نظام الانتربنك الدولاري وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب."

وناشد البنك المصريين "بالعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبي" وتجنب "اللجوء لأي نوع من أنواع المضاربات". (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - هاتف 0020225783292)
 