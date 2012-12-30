مصر تعرض 75 مليون دولار على البنوك في أول عطاء للعملة الصعبة

القاهرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه يعرض 75 مليون دولار في أول عطاء يطرحه للعملة الصعبة اليوم الأحد وذلك بحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد.

والعطاء جزء من نظام جديد أعلنه البنك أمس السبت للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية التي قال إنها تراجعت إلى مستوى حرج.