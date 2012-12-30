هبوط الجنيه المصري لمستوى قياسي
القاهرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصرفيون إن الجنيه المصري هبط اليوم الأحد لمستوى قياسي عند حوالي 6.30 جنيه للدولار بعد بدء العمل بنظام جديد لعطاءات العملة الصعبة استحدثه البنك المركزي.
كان المستوى القياسي المنخفض السابق نحو 6.26 جنيه للدولار وسجلته العملة المصرية في أكتوبر تشرين الأول 2004. وفتح الجنيه في وقت سابق اليوم عند حوالي 6.185 جنيه لسعر الشراء في سوق ما بين البنوك.
كان البنك المركزي قال أمس السبت إنه سيبدأ العمل بنظام جديد للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية التي قال إنها تراجعت إلى مستوى حرج. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير محمود عبد الجواد - هاتف 0020225783292)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.