المركزي المصري يعرض 75 مليون دولار في ثاني عطاء للعملة
القاهرة 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه يعرض 75 مليون دولار على البنوك اليوم الاثنين في ثاني عطاءاته للعملة الصعبة وبحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد.
والعطاءات جزء من سياسة جديدة أعلنت يوم السبت بهدف المحافظة على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي والتي قال البنك المركزي إنها تراجعت إلى مستوى حرج.
كان البنك عرض 75 مليون دولار أيضا في عطائه الأول أمس الأحد.
وقبل البنك عروضا بقيمة 74.9 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول للدولار 6.2425 جنيه مصري أي بانخفاض كبير للجنيه الذي كان سعره بسوق بين البنوك يوم الأحد 6.185 جنيه للدولار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
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