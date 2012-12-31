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الجنيه المصري يعاود التراجع في ثاني عطاء للبنك المركزي

Mon Dec 31, 2012 10:41am GMT
 
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القاهرة 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تراجع الجنيه المصري مجددا في العطاء الثاني للبنك المركزي اليوم الاثنين حيث بيع 74.8 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.3050 جنيه للدولار.

وكان أقل سعر مقبول أمس الأحد 6.2425 جنيه.

وتراجع الجنيه في سوق ما بين البنوك إلى حوالي 6.30 جنيه للدولار بعد عطاء يوم الأحد.

وعرض البنك 75 مليون دولار في عطاء اليوم الذي يأتي ضمن نظام جديد يهدف إلى كبح استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد التي قال البنك المركزي إنها تراجعت إلى مستوى حرج. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل - هاتف 0020225783292)
 