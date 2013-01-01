رئيس وزراء مصر: الفترة المقبلة ستشهد استقرارا يؤدي لتحسن الجنيه

القاهرة أول يناير كانون الثاني (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل اليوم الثلاثاء إن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا يؤدي لتحسن الجنيه أمام الدولار بعد أن هبط هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى على الاطلاق.

وقال قنديل للصحفيين "إن شاء الله سنرى تراجع الدولار أمام الجنيه قريبا."

وفي ظل موجة جديدة من الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرا استحدث البنك المركزي هذا الاسبوع نظاما جديدا بهدف المحافظة على الاحتياطيات أدى إلى نزول الجنيه إل مستوى قياسي. وبلغ سعر الجنيه في سوق بين البنوك 6.37 جنيه للدولار امس.

ويعني هذا التراجع أن البنك المركزي سمح للجنيه بالهبوط نحو ثلاثة بالمئة خلال اليومين الماضيين بعد أن أنفق أكثر من نصف الاحتياطيات الأجنبية لدعمه منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك قبل عامين تقريبا.

وقال قنديل "طبعا البنك المركزي هو المعني بسوق الصرف والحكومة لا تتدخل في عمله .. سوء الأوضاع خلال الفترة الماضية ساهم في استقرار سعر الصرف." مشيرا إلى تدخل البنك المركزي لدعم العملة على مدى العامين الأخيرين.