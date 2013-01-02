المركزي المصري يعرض 75 مليون دولار في ثالث عطاء للعملة

القاهرة 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه سيعرض للبيع 75 مليون دولار للبنوك في عطاء للعملة الصعبة اليوم الأربعاء هو الثالث من نوعه منذ أن بدأ العمل بهذا النظام الجديد للحد من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي.

وعرض البنك المبلغ نفسه يومي الأحد والإثنين الماضيين وقبل عروضا لشراء المبلغ بالكامل تقريبا. وبلغ أقل سعر مقبول للدولار يوم الإثنين 6.305 جنيه مصري فيما يشير إلى تراجع كبير في سعر صرف العملة المحلية الذي أغلق في التعاملات فيما بين البنوك يوم الخميس الماضي عند نحو 6.185 جنيه للدولار.