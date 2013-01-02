الجنيه المصري يتراجع مجددا في ثالث عطاء للبنك المركزي

القاهرة 2 يناير كانون الثاني (رويترز) - واصل الجنيه المصري تراجعه في ثالث عطاء للعملة الصعبة من البنك المركزي ضمن نظام جديد اليوم الأربعاء حيث باع البنك المركزي 75 مليون دولار للبنوك وكان أقل سعر مقبول 6.3510 جنيه.

وكان أقل سعر مقبول في عطاء يوم الأحد 6.3050 جنيه للدولار. وهبط الجنيه في سوق بين البنوك إلى مستوى قياسي عند نحو 6.355 جنيه للدولار بعد عطاء يوم الإثنين. وكانت البنوك في عطلة أمس الثلاثاء.

وعرض البنك المركزي 75 مليون دولار أيضا في عطاء يوم الإثنين ضمن نظام جديد يهدف إلى كبح استنزاف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد التي قال البنك المركزي إنها تراجعت إلى مستوى حرج.