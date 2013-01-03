المركزي المصري يعرض 75 مليون دولار في رابع مزاد للعملة

القاهرة 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه يعرض 75 مليون دولار للبيع للبنوك في مزاد للعملة اليوم الخميس هو الرابع من نوعه منذ بدأ العمل بنظام جديد للعملة بهدف الحد من استنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي.

وعرض البنك 75 مليون دولار في مزادات أيام الأحد والاثنين والأربعاء وقبل كل العطاءات تقريبا.

وبلغ الحد الأدنى لسعر الدولار في مزاد امس الأربعاء 6.3510 جنيه وهو ما يمثل انخفاضا ملموسا للعملة التي اغلقت في سوق بين البنوك الاسبوع الماضي على حوالي 6.185 جنيه للدولار.

وقال البنك المركزي يوم السبت إن احتياطياته من النقد الأجنبي بلغت مستوى حرجا.