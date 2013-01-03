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الجنيه المصري يواصل التراجع في رابع عطاء للبنك المركزي

Thu Jan 3, 2013 10:42am GMT
 
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القاهرة 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إن الجنيه واصل تراجعه اليوم الخميس في رابع عطاء للعملة الصعبة من البنك وإنه باع 74.9 مليون دولار للبنوك وكان أقل سعر مقبول هو 6.3860 جنيه للدولار.

وكان أقل سعر مقبول أمس الأربعاء هو 6.3510 جنيه للدولار. وفقدت العملة أكثر من ثلاثة بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا الأسبوع.

وتأتي هذه العطاءات التي بدأت يوم الأحد ضمن نظام جديد للعملة يهدف لإبطاء استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي التي قال البنك المركزي إنها تراجعت إلى مستوى حرج. (إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير سها جادو - هاتف 0020225783292)
 