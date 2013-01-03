مقدمة 1- وتيرة هبوط الجنيه المصري تتباطأ في رابع عطاء للبنك المركزي

(لإضافة السعر في سوق بين البنوك)

القاهرة 3 يناير كانون الثاني (رويترز) - واصل الجنيه المصري تراجعه اليوم الخميس في رابع عطاء للعملة الصعبة من البنك المركزي وسجل مستوى قياسيا منخفضا جديدا في سوق بين البنوك لكن وتيرة الهبوط تباطأت عما كانت عليه في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي إنه باع 74.9 مليون دولار للبنوك في عطاء اليوم حيث كان أقل سعر مقبول هو 6.3860 جنيه للدولار.

وكان أقل سعر مقبول أمس الأربعاء هو 6.3510 جنيه للدولار.

وفقد الجنيه أكثر من ثلاثة بالمئة من قيمته مقابل الدولار هذا الأسبوع في عطاءات البنك المركزي التي بدأت يوم الأحد ضمن نظام جديد للعملة يهدف لإبطاء استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي التي قال البنك إنها تراجعت إلى مستوى حرج.

وفي سوق بين البنوك تراجع الجنيه إلى نحو 6.42 جنيه للدولار مسجلا مستوى قياسيا جديدا من نحو 6.39 جنيه أمس الأربعاء.

وباع البنك المركزي 75 مليون دولار في كل من العطاءات الأربعة هذا الأسبوع ويقول اقتصاديون إن البنك لا يستطيع الاستمرار في العطاءات اليومية نظرا لانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي.

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية 15 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني وهو رقم يقول اقتصاديون إنه يغطي واردات أقل من ثلاثة أشهر. ومن المتوقع أن ينشر البنك المركزي أرقام الاحتياطي الأجنبي لشهر ديسمبر كانون الأول في غضون أيام.

ووقعت البلاد في أزمة بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في الثورة التي اندلعت عام 2011 لكن موجة جديدة من الاضطرابات السياسية هزت الاقتصاد في الأسابيع الماضية ودفعت المصريين للمسارعة إلى تحويل الجنيهات إلى دولارات.